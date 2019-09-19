На реконструкцию нескольких километров дороги в Лениногорском районе потратят 136 млн рублей

«Главтатдортранс» объявил тендер на второй этап реконструкции автодороги Старый Кувак — Мичурино — Новое Серёжкино в Лениногорском районе Татарстана. Начальная цена контракта составляет 136 млн рублей.

Согласно техзаданию, участок, который предстоит реконструировать, имеет длину в 3,8 км. Работы планируют завершить к 15 октября 2021 года, профинансируют их из бюджета Татарстана.

Напомним, в конце августа завершился ремонт участка автомобильной трассы М-7 на выезде из Казани в Москву. В этом случае на 6,5 км дороги потратили 820 млн рублей.

