ВСК улучшила свои позиции в рейтинге Forbes

По итогам 2018 года ВСК заняла 109-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, поднявшись на 14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году выручка Группы ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 8 млрд рублей, что на два млрд больше показателей предыдущего года.

Активы, по данным консолидированной отчетности, составили 133 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода за 2017 год. Капитал за год вырос с 20,3 млрд руб. до 26,5 млрд руб.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.

На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал Группы ВСК вырос почти на 12% до 29,7 млрд рублей, активы до 142,5 млрд, а прибыль составила 4,1 млрд.



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»