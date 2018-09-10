Гран-при кинофестиваля в Казани получила картина из Казахстана

Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил казахстанский фильм «Ласковое безразличие мира».



Приз за режиссуру жюри присудило двум картинам – российскому «Мулле» Рамиля Фазлыева и Амира Галиаскарова и иранской ленте «Гольнеза» Саттара Шамани Гола, следует из итогов на сайте фестиваля. При этом «Мулла» также получил приз президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве».

Лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Бирманский учебник истории» из Нидерландов.

Напомним, фильм «Мулла» снят по мотивам пьесы Туфана Миннуллина. О том, как его режиссер и исполнитель главной роли, выпускник ГИТИСа Рамиль Фазлиев оказался в Атнинском театре, каким образом выживает театр в городке, где 3 тысячи зрителей и будут ли у него еще киноработы — в материале «Реального времени».

