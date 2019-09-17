В Подмосковье у экс-главы района изъяли 1 700 зданий и 5 млрд рублей

Клинский горсуд изъял у бывшего главы района Александра Постриганя 1 700 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд рублей. Общая стоимость изъятого имущества составила 9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в числе объектов находившихся в собственности бывшего чиновника оказались здание кинотеатра «Мир», лодочная станция, торговый центр, детская поликлиника, культурно-исторический объект «Торговые ряды города Клина» и другие объекты.

По данным надзорного ведомства, Постригань незаконно получил в собственность эти объекты действуя через родственников, близких лиц и подконтрольные компании.

«В короткие сроки прокурором совместно с УФСБ России по Москве и Московской области установлено и доказано суду, что эти сделки носят фиктивный характер», — отмечается в сообщении.

Следствие нашло людей, которые являлись фиктивными владельцами имущества, зарегистрированного бывшим чиновником и его сыном. Разбирательство в Клинском городском суде Московской области продолжалось 3 месяца.