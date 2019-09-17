В Курчатовском институте объяснили связь атомной бомбы и смартфонов

Создание атомного оружия привело к параллельному появлению множества «гражданских» технологий, которые сейчас определяют технологический облик цивилизации, объяснил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Я приведу простой пример. Мы с вами пользуемся гаджетами и не думаем, откуда это взялось. Факт заключается в том, что вычислительная математика появилась только как средство обеспечения атомного проекта. Тогда возникли методы вычислительной математики, интегральные схемы и вообще компьютеры», — передает «РИА Новости» его слова.

Он отметил, что в рамках атомно-оружейной программы появились ранее не существовавшие технологии в самых разных областях — от медицины до материаловедения.

Ковальчук пояснил, что вновь созданные методы вычислительной математики были нужны для расчетов физических процессов, которые происходят при взрыве атомной бомбы. Непосредственно для выполнения расчетов стала нужна новая вычислительная техника, основанная на интегральных микросхемах, и которую впоследствии сменили суперкомпьютеры.

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