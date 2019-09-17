Спецпредставитель Путина дал оценку безопасности Telegram и WhatsApp

Программное решение, используемое в мессенджере Telegram предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — передает РИА «Новости» слова специального представителя президента России.

Он отметил, что абсолютно безопасных средств связи не существует, пока не создан квантовый мессенджер.

Песков добавил, что пользуется обоими мессенджерами.

Кроме того, он ответил на вопрос, планируется ли создание квантового мессенджера для госслужащих РФ. «Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени.

