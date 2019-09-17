Исследование: почти половина россиян смотрят стримы или стримят сами

Фото: "Мегафон"

44% активной аудитории россйискиого сегмента Интернета смотрят стримы или стримят сами. Это следует из исследования, проведенного платформой для увеличения интерактивности стримов DonationAlerts и компанией ResearchMe среди 7,7 тыс. человек в возрасте от 14 до 45 лет из городов России с населением 100+ тысяч человек.

При выборе стрима, пользователи чаще всего ориентируются на интересующую их тематику (39%) и личность ведущего (38%).

Самыми популярными являются игровые стримы. Далее идут стримы известных людей, прямые трансляции передач и концертов, стримы повседневной жизни друзей или коллег, образовательные семинары, стримы по путешествия и DIY (готовка, фитнес, поделки своими руками).