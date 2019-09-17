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СМИ рассказали о провале эксперимента Renault по продаже автомобилей в России через Интернет

07:53, 17.09.2019 1
СМИ рассказали о провале эксперимента Renault по продаже автомобилей в России через Интернет
Фото: ru.wikipedia.org

Эксперимент французской автомобилестроительной корпорации Renault по продаже автомобилей через Интернет в России оказался провальным.

Россиянам предлагали купить купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One с бесплатной доставкой на дом. Главным условием эксперимента было то, что покупатель должен был полностью оплатить стоимость автомобиля через Интернет. Для удобства покупателей был разработан специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней.

Однако из 300 машин было продано лишь две. Остальные 298 автомобилей Arkana лимитированной серии тоже были проданы через Интернет, но без 100%-ной предоплаты, а по обычной схеме онлайн-покупки, пишут «Ведомости».

О том, что Renault начнет продавать в России автомобили через Интернет с доставкой на дом, стало известно в январе этого года.

Авто
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    Аркана сама по себе провальный продукт.
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