СМИ рассказали о провале эксперимента Renault по продаже автомобилей в России через Интернет

Эксперимент французской автомобилестроительной корпорации Renault по продаже автомобилей через Интернет в России оказался провальным.

Россиянам предлагали купить купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One с бесплатной доставкой на дом. Главным условием эксперимента было то, что покупатель должен был полностью оплатить стоимость автомобиля через Интернет. Для удобства покупателей был разработан специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней.

Однако из 300 машин было продано лишь две. Остальные 298 автомобилей Arkana лимитированной серии тоже были проданы через Интернет, но без 100%-ной предоплаты, а по обычной схеме онлайн-покупки, пишут «Ведомости».

О том, что Renault начнет продавать в России автомобили через Интернет с доставкой на дом, стало известно в январе этого года.