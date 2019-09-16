Олень вывел из строя 12 солдат и 2 броневика финской армии

Военнослужащие финской армии из армейской бригады «Кайнуу» — одного из самых больших и боеспособных армейских соединений Финляндии — столкнулись во время учений с северным оленем. В результате ДТП 12 финских солдат получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

В общей сложности в двух бронетранспортерах находились 28 человек. Конвой двигался по дороге в районе озера Кемиярви. Внезапно на пути следования техники появился дикий олень. Чтобы избежать прямого столкновения, первое транспортное средство резко свернуло и столкнулось с другим бронетранспортером, который следовал позади.

По данным официального сайта Минобороны Финляндии, в настоящий момент все военнослужащие выписаны из медицинских учреждений и находятся в расположении своих подразделений. О судьбе оленя не сообщается.

Ранее стало известно, что Финляндия возглавила рейтинг «лучших стран для путешествий по дикой природе в 2019 году».