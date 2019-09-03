Россия вошла в список лучших стран для путешествий по дикой природе

Россия заняла 14-е место в списке лучших стран для путешествий по дикой природе в 2019 году.

Список составлен по таким критериям, как количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения «краснокнижных» видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад международного агентства True Luxury Travel.

Рейтинг возглавила Финляндия. Далее идут Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения. Всего в списке насчитывается 60 стран.

