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Россия вошла в список лучших стран для путешествий по дикой природе

17:29, 03.09.2019
Россия вошла в список лучших стран для путешествий по дикой природе
Фото: pixabay.com

Россия заняла 14-е место в списке лучших стран для путешествий по дикой природе в 2019 году.

Список составлен по таким критериям, как количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения «краснокнижных» видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад международного агентства True Luxury Travel.

Рейтинг возглавила Финляндия. Далее идут Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения. Всего в списке насчитывается 60 стран.

Общество
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