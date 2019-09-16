В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ

Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается исключить возможность штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения ЕГЭ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что согласно действующему законодательству, одновременно с аннулированием результатов экзаменов на участников государственной итоговой аттестации, которые нарушили порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Принятие представленного федерального закона позволит применять к участникам государственной итоговой аттестации, нарушившим порядок ее проведения, только одну меру воздействия и снизит финансовую нагрузку на родителей (законных представителей) несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева высказалась о целесообразности введения оценки у школьников на уроках изо, музыки и физкультуры по системе «зачет — незачет».