Министр просвещения РФ призвала ставить зачеты в школах по нескольким предметам

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась о целесообразности введения оценки у школьников на уроках изо, музыки и физкультуры по системе «зачет-незачет».

По мнению министра, оценивать по таким предметам следует исходя не из природных данных, а из проявленного учеником трудолюбия. «Все дети разные: разная память, разные возможности, есть те, кто тратит на это колоссальные усилия… С тех, кому материал дается легко, нужно спрашивать больше в разы», — цитируют «РИА Новости» слова Васильевой.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой продлить летние каникулы для школьников до 1 октября, чтобы помочь молодежи зарабатывать или ездить на отдых в сентябре.

