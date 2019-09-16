В Госдуму внесен законопроект о закреплении статуса многодетной семьи и мерах поддержки

Народный хурал Республики Калмыкия внес в Госдуму проект базового закона о мерах господдержки многодетных семей в России.

«Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие «многодетная семья», а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации», — говорится в пояснительных материалах.

Как указано в тексте законопроекта, многодетная семья — это семья, «имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство)». Отмечается, что к этой категории не относятся семьи, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, переданы под опеку, чьи родители были лишены родительских прав, достигли совершеннолетия или проживают с другим родителем или усыновителем.

В качестве господдержки многодетным семьям предлагается скидка при оплате коммунальных услуг, бесплатное лекарственное обеспечение, льготный проезд для детей на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в России предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%.

