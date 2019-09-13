Казань проведет Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам
21—24 сентября 2020 года в Казани состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС). Столица Татарстана выиграла право проведения по итогам заявочной кампании.
Конгресс в Казани представит решения в области интеллектуальных транспортных систем для обеспечения безопасной, эффективной и доступной мобильности.
Основными тематическими направлениями на форуме станут: управление транспортным движением, законодательство в области организации транспортного движения, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения.
На конгресс в следующем году ожидается приезд 1 500 зарубежных и российских делегатов, передает пресс-служба Минстроя РТ.
Напомним, сегодня в Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации (ККИ РУК) при поддержке Генерального консульства Республики Узбекистан состоится открытие центра узбекской культуры.
Справка
Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС) — это новое и масштабное в истории Ассоциации ERTICO мероприятие, направленное на развитие ИТС в России, стран СНГ, Среднего Востока, стран Европы и Азии. Отраслевое событие подобного уровня и значения впервые пройдет на территории Российской Федерации.
Организаторами мероприятия являются Ассоциация ERTICO ITS Europe, соорганизаторами — министерства и ведомства Российской Федерации и Республики Татарстан.
Целью Конгресса является объединение мирового сообщества ИТС с целью устойчивого развития транспортного движения. Ключевая идея Конгресса — привлекая инновации, создаем «умное будущее».
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