Казань проведет Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам

21—24 сентября 2020 года в Казани состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС). Столица Татарстана выиграла право проведения по итогам заявочной кампании.

Конгресс в Казани представит решения в области интеллектуальных транспортных систем для обеспечения безопасной, эффективной и доступной мобильности.

Основными тематическими направлениями на форуме станут: управление транспортным движением, законодательство в области организации транспортного движения, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения.

На конгресс в следующем году ожидается приезд 1 500 зарубежных и российских делегатов, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Напомним, сегодня в Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации (ККИ РУК) при поддержке Генерального консульства Республики Узбекистан состоится открытие центра узбекской культуры.