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СМИ назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России на данный момент

05:12, 16.09.2019
СМИ назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России на данный момент
Фото: pixabay.com

Вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой в России. За работу на этой должности соискателю предлагается зарплата в 430 тыс. рублей, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Оба могут получать 330 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе Минтруда отметили, что все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что самые высокооплачиваемые вакансии чаще встречаются в сфере транспорта, производства, строительства и добывающей промышленности. На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие.

Общество
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