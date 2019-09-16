СМИ назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России на данный момент

Вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой в России. За работу на этой должности соискателю предлагается зарплата в 430 тыс. рублей, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.



Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Оба могут получать 330 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе Минтруда отметили, что все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что самые высокооплачиваемые вакансии чаще встречаются в сфере транспорта, производства, строительства и добывающей промышленности. На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие.