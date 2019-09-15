В Татарстане утвердили план празднования 350-летия со дня рождения Петра I

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжении о утверждении плана основных мероприятия по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Согласно документу, в июне 2020 года пройдет региональная научно-практическая конференция «Петр I и мой край», в июле 2021 года республиканский конкурс методических разработок, в мае 2022 года — передвижная выставка «Казанские свершения Петра Великого» и т. д.

Также в 2020—2022 годах должны быть изданы сборники «История Казанского адмиралтейства в документах и материалах» и «История Казанской суконной мануфактуры в документах и материалах».

Петр I родился 30 мая [9 июня] 1672 года, умер 28 января [8 февраля] 1725 года. Последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый император всероссийский (с 1721 года).