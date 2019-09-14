Из украинских учебников хотят убрать цитаты о дружбе с Россией

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о необходимости внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

По ее словам, события «евромайдана» и конфликт в Донбассе изменили «политическое сознание общества».

«Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины», — цитирует министра «РИА Новости».

Она добавила, что в школьные пособия нужно внести множество изменений, но перед этим «в обществе должны прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события».