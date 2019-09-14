МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре сегодня и завтра

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило жителей республики о сильных порывах ветра до 17 м/с.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», сильный ветер будет с 18 часов 14 сентября до 18 часов 15 сентября.

МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.