Чемпионат Европы по волейболу. Россия обыграла Белоруссию, несмотря на проигрыш в первой партии
На чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России обыграла команду Белоруссии — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).
Подопечные Саммельвуо проиграли первую половину игры, после чего смогли собраться и не дали сопернику взять ни единой партии. Отметим, что россияне играли экспериментальным составом, без нескольких своих лидеров.
Самым результативным в составе сборной России стал Полетаев, набравший 19 очков.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Белоруссия — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10)
Россия: Полетаев (19), Мусэрский (16), Семышев (14), Клюка (12), Яковлев (10), Бутько (2).
Белоруссия: Удрис (11), Куклинский (11), Черепович (8).СпортВолейбол
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