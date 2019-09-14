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Чемпионат Европы по волейболу. Россия обыграла Белоруссию, несмотря на проигрыш в первой партии

08:11, 14.09.2019
Чемпионат Европы по волейболу. Россия обыграла Белоруссию, несмотря на проигрыш в первой партии
Фото: twitter.com/RusVolleyTeam

На чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России обыграла команду Белоруссии — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

Подопечные Саммельвуо проиграли первую половину игры, после чего смогли собраться и не дали сопернику взять ни единой партии. Отметим, что россияне играли экспериментальным составом, без нескольких своих лидеров.

Самым результативным в составе сборной России стал Полетаев, набравший 19 очков.

Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Белоруссия — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10)

Россия: Полетаев (19), Мусэрский (16), Семышев (14), Клюка (12), Яковлев (10), Бутько (2).

Белоруссия: Удрис (11), Куклинский (11), Черепович (8).

СпортВолейбол
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