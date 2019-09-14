Новогодние подарки космонавтам на МКС привезут на две недели раньше

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 20 декабря на 6 декабря. Этот корабль числе прочих грузов должен доставить космонавтам на Международной космической станции подарки к Новому году от родных и близких.

О переносе даты старта пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей «Роскосмоса». Причины переноса старта не называются.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. В 2019 году «Роскосмос» запустил к МКС два «Прогресса» — в апреле и июле. Оба корабля добрались до станции чуть более чем за 3 часа.

Напомним, осенью на МКС ожидается первый в истории выход двух женщин в открытый космос.