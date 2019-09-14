В России могут ввести акциз на системы для нагревания табака

Минфин России разработал поправки к Налоговому кодексу, которые определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Под такими системами понимают как вейпы и электронные сигареты, так и устройства для нагревания табака.

Согласно документу, ставка составит 50 рублей за устройство. Кроме того, ставка каждый год будет повышаться на 2 рубля, пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты и представители компаний-производителей ЭСДН высказались за то, что акцизом следует облагать лишь «расходные» части устройств, то есть табак и жидкости для вейпа. Без них ЭСДН представляют собой не более чем обычные электронные устройства.

Напомним, что в США власти рассматривают полный запрет на продажу вейпов.