С 1 сентября этого года в Татарстане запустится пилот предмета «культурных нормативов»

С 1 сентября этого года в Татарстане начнут апробировать межведомственную программу «Культурные нормативы для школьников».

Это сделано для того, чтобы дети стали лучше разбираться в отечественной культуре. Помимо Татарстана, подобная программа коснулась 8 регионов России: республики Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областей. В этих регионах данная инициатива запущена пилотом.

Для начальных классов введение тестирования по таким нормативам должно помочь в подготовке к курсу самой российской истории. Для этого школьники будут посещать музеи, выставки, концерты и другие культурные мероприятия.



Кроме того, школьникам прибавят три академических часа. Им добавят новые дисциплины по программе «Народные предметы»: «родной язык», «родная литература» и «чтение на народном языке».

Подробнее о том, какие изменения приходят в жизнь россиян с сентября — в материале «Реального времени».

