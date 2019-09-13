В Башкирии определятся с кандидатами на должность муфтия

Фото: Тимур Рахматуллин

17 сентября в Уфе состоится предсъездовский пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. На этом собрании имамы определятся с кандидатами на должность председателя-муфтия ДУМ РБ.

«На этом пленуме мы определимся с точной датой самого съезда. Это может быть в октябре или ноябре», — рассказал «Реальному времени» врио председателя духовного управления Айнур Биргалин.

По его словам, в муфтияте не ставят цель провести безальтернативные выборы. При этом сам нынешний руководитель ДУМ РБ намерен выдвигать свою кандидатуру.

«Задачу протащить единственного кандидата не ставим. Там могут выдвинуться любые желающие, подходящие по требованиям», — подчеркнул Айнур хазрат.

Напомним, отчетно-выборный съезд ДУМ РБ должен был состояться в ноябре 2018 года. На нем имамы Башкирии должны были выбрать муфтия. Тогда свои кандидатуры предложили Нурмухамет Нигматуллин, Агляметдин Газизов, Айнур Биргалин и Ильшат Хафизов. Однако, как сообщало «Реальное время», после смены власти (ушел с поста главы РБ Рустэм Хамитов, пришел Радий Хабиров) в республике президиум ДУМ РБ перенес съезд на год. В апреле 2019 года муфтий Нурмухамет Нигматуллин ушел в отставку и передал полномочия своему заместителю Айнуру Биргалину.