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Россия запустит в космос пять японских спутников для мониторинга Земли

11:20, 13.09.2019
Россия запустит в космос пять японских спутников для мониторинга Земли
Фото: pixabay.com

Сегодня Роскосмос сообщил о том, что после апреля 2020 года в космос будет запущено пять японских спутников GRUS. Запуск спутников будет осуществлен с космодрома Байконур с помощью самого надежного носителя — ракеты «Союз-2».

Производителем спутников, предназначенных для мониторинга поверхности планеты, является корпорация Axelspace.

«Общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный — GRUS-1E», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Ранее корпорация сообщала о планируемом запуске трех спутников. Увеличение их числа до пяти значительно расширит возможности платформы AxelGlobe при получении изображений Земли в районе средних и высоких широт.

Напомним, ранее робот «Федор» попросил папаху «как у главы Роскосмоса».

Справка

AxelGlobe — это платформа дистанционного зондирования Земли нового поколения, созданная компанией Axelspace, в которой десятки малых спутников будут ежедневно осуществлять мониторинг всей поверхности планеты. Axelspace Corporation (Япония) объявила о запуске сервиса AxelGlobe 31 мая 2019 г.

ТехнологииОбщество
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