Россия запустит в космос пять японских спутников для мониторинга Земли

Сегодня Роскосмос сообщил о том, что после апреля 2020 года в космос будет запущено пять японских спутников GRUS. Запуск спутников будет осуществлен с космодрома Байконур с помощью самого надежного носителя — ракеты «Союз-2».

Производителем спутников, предназначенных для мониторинга поверхности планеты, является корпорация Axelspace.

«Общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный — GRUS-1E», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Ранее корпорация сообщала о планируемом запуске трех спутников. Увеличение их числа до пяти значительно расширит возможности платформы AxelGlobe при получении изображений Земли в районе средних и высоких широт.

Напомним, ранее робот «Федор» попросил папаху «как у главы Роскосмоса».