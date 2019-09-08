Робот «Федор» попросил папаху «как у главы Роскосмоса»

Российский робот «Федор», вернувшийся из космоса в субботу ночью и находящийся сейчас на космодроме, захотел шапку, как у гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Запись об этом появилась сегодня на странице робота в Twitter.

На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна.

Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на «Энергию» во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq — FEDOR (@FEDOR37516789) September 8, 2019

«На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна», — говорится в сообщении канала.

Фото в белой папахе Рогозин опубликовал в Twitter «Роскосмоса» сегодня утром. Такой эксцентричной публикацией глава ведомства поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

Тем временем казанцы отметили победу Хабиба Нурмагомедова танцами в папахах.