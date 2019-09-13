Губернатор Нижегородской области: «Торпедо» проводит оптимизацию бюджета»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил перспективы местного «Торпедо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Торпедо» хорошо поработало на трансферном рынке в межсезонье. Не секрет, что клуб проводит оптимизацию бюджета, но при этом удалось подписать очень перспективных игроков, очень живую команду. Надо добиваться максимальных результатов при реальных возможностях.

Мы стараемся оптимизировать бюджет таким образом, чтобы показывать стабильный результат, как минимум бороться за выход в плей-офф. Хотим быть среди лидеров КХЛ по эффективности вложенных средств. Не хочется, чтобы каждый наш гол или каждое набранное очко были самыми дорогими в лиге. Хотим, чтобы оно было самым дешевым. Старт сезона получился не самый лучший для клуба, но надо верить в себя, у команды огромный потенциал, нужно сыграться.

Победа над ЦСКА вселит уверенность в ребят, и команда будет уверенно продвигаться в турнирной таблице. Понятно, что был элемент нестабильности, мы не смогли пройти первый раунд плей-офф. Но наша команда отличалась тем, что могла бросить вызов любому. И в этом сезоне мы должны быть командой, бросающей перчатку лидерам. Матч с ЦСКА показал, что мы в состоянии обыграть любую команду в лиге», — сказал Никитин.