Хабиров устроил разнос подчиненным из-за проблем с бесплатным питанием детей-инвалидов в школах

Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе выездного совещания выразил крайнее недовольство сложившейся в регионе ситуацией с питанием детей-инвалидов.

Согласно ФЗ таким детям положено бесплатное двухразовое питание. Наряду с инвалидами его в Башкирии по постановлению муниципалитета получали также дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем (больные сахарным диабетом, имеющие проблемы со слухом или зрением), но не обладающие статусом «с ограниченными возможностями здоровья».

Однако в ходе прокурорской проверки надзорный орган региона предположил, что в этом есть нецелевое использование бюджетных средств и внес в Министерство образования РБ соответствующее представление. После этого несколько регионов и городов, в том числе и Уфа, отменили бесплатное питание для таких детей.

Из-за этого в сложной ситуации оказались даже школьники с ОВЗ. Теперь им нужно приносить справки от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), подтверждающие их диагноз. На прохождение комиссии образовалась большая очередь — записаться на ПМПК сейчас можно только на ноябрь, а до тех пор школьники не могут получать бесплатное питание, передает пресс-служба главы РБ.

«Вы что творите? Зачем нужна эта справка? Что устанавливает эта комиссия? Неужели нельзя было принять решение или республиканский закон, что все дети-инвалиды имеют право на бесплатное питание? Вы хоть представляете, что такое мама ребенка-инвалида? И вы предлагаете ей ходить на какую-то комиссию и добиваться бесплатного питания? И я удивляюсь Уфе: с какой радости вы перестали кормить ребенка-инвалида? Вы бы лучше в других местах занимались соблюдением законодательства», — возмутился Радий Хабиров.

«Если я еще раз узнаю о том, что у ребенка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии», — заявил руководитель региона.

Хабиров поручил в кратчайшие сроки навести порядок в этом вопросе и объявил выговор и.о. вице-премьера правительства РБ Ленаре Ивановой и и.о. министра образования РБ Айбулату Хажину.

Напомним, ранее стало известно, что в уфимских школах и детсадах начнут кормить по-новому.