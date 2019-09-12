«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina.

Сервис позволяет находить новых знакомых с помощью карусели видеозвонков (общение по видео — ограниченное количество — со случайными собеседниками). Также можно оценивать пользователей свайпами влево или вправо. Если симпатия взаимна, будет создан чат, который поможет узнать человека поближе. Диалог исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок.

Приложение Lovina доступно в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Напомним, что соцсеть анонсировала приложение для знакомств Lovina в июле этого года.