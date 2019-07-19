«ВКонтакте» сообщил о подготовке к запуску приложения для знакомств Lovina

«ВКонтакте» анонсировал приложение для знакомств Lovina.

Известно, что основой механики нового продукта станут видеозвонки и видеоистории. Искать пару можно будет без регистрации в соцсети. В приложении не будет рекламы, при этом предусмотрены дополнительные платные возможности, сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Руководитель проекта Lovina Владимир Махов рассказывает, что в основу приложения легло живое общение, «которого так не хватает в цифровую эпоху».

Напомним, несколько дней назад пользователь нашел закрытое сообщество сервиса для знакомств. В группе состояли только сотрудники «ВКонтакте». Уже тогда появились первые предположения, что соцсеть готовит новый сервис знакомств и тестирует его среди сотрудников. Этот вариант косвенно подтвердил директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов.

