Стоимость нефти упала на 3% после слов Трампа об Иране

Цена на нефть марки Brent снизилась за 3 минут на 3% — с $62,32 за баррель в 18:40 мск до $60,64 в 18:47 мск. Об этом свидетельствуют итоги торгов лондонской биржи ICE.

Как отмечает РБК, это может быть связано с заявлением Дональда Трампа о возможном смягчении санкций против Ирана. Они были введены в апреле, в результате добыча нефти в Иране снизилась до 40%.

В середине августа сообщалось, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы вызвали рост спроса на российскую нефть. В результате российские нефтяные компании заработали дополнительные $0,9 млрд.