Санкции США обогатили российских нефтяников почти на $1 млрд

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы вызвали рост спроса на российскую нефть. В результате российские нефтяные компании заработали дополнительные $0,9 млрд.

Аналитики Bloomberg заметили, что это размер допдохода с ноября 2018 по июль 2019-го. Ранее нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако из-за санкций котировки российской нефти пошли вверх и к началу 2019 года марка торговалась на бирже уже с премией.

Отмечается, что санкции увеличили спрос на российскую нефть из-за сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин высказал мнение, что активно заниматься разработкой арктических запасов нефти не стоит. Он убежден, что пока нефтяники должны сконцентрироваться на добыче запасов в Татарстане и Башкирии.

