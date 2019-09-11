Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram

Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram из-за отсутствия файла с такими данными.

В ведомстве отметили, что на момент подготовки ответа на обращение файл Excel, который появился в одном из Telegram-каналов, был недоступен. Он был удален администраторами чата и канала, пишет «РИА Новости», ссылаясь на заявление ведомства.

Напомним, 9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» было опубликовано сообщение о том, что администраторы чата «Московская команда Навального» якобы случайно выложили всю базу более 3 тысяч своих сторонников, в том числе задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов оппозиционных изданий и т.д. Сегодня руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал ответ замруководителя управления Роскомнадзора по ЦФО Николая Макаренко на обращение москвички Марьям Саларзай, чьи персональные данные оказались в опубликованном списке. В письме говорится, что Роскомнадзор не может провести проверку, поскольку Telegram заблокирован в РФ.

Ранее сообщалось, что количество жалоб граждан на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, по итогам первого полугодия превысило 25 тысяч. Это на 44 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.