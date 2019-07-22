Россияне стали чаще жаловаться на нарушение закона о персональных данных

Количество жалоб граждан на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, по итогам первого полугодия превысило 25 тысяч.

Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Больше всего жители страны жалуются на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств. Причина — обработка ими персональных данных значительного числа граждан. По результатам рассмотрения жалоб граждан доводы подтвердились в 7,6% случаев. Информация размещена на официальном портале Роскомнадзора.

Напомним, ранее Роскомнадзор перечислил наиболее частые жалобы россиян на операторов связи.