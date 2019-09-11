Президент США созвал совещание в связи с массовыми заболеваниями любителей вейпов

Президент США Дональд Трамп созвал совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов.

Этому предшествовала информация центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США о том, что в стране наблюдается вспышка легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпов. На данный момент расследуется более 450 случаев, пять человек скончались. Возможной причиной заболеваний является масло с витамином Е.

Трамп пообещал решить проблему с вейпами и анонсировал подготовку «очень жестких» рекомендаций по их распространению», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с 2017 года власти почти 30 российских субъектов ввели запрет на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. За нарушение запретов предусматриваются штрафы, причем в каждом регионе разные. Для продавцов он составляет от 500 до 5 тыс. рублей. Минимальный уровень — в Магаданской области, максимальный — в Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Приморском крае, Архангельской области и других.