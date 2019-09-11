Фарид Мухаметшин призвал пересмотреть привязку социальных субсидий к квадратным метрам

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил о необходимости пересмотра нового критерия измерения бедности семьи: если прежде учитывались лишь денежные доходы нуждающихся, то с апреля этого года к ним прибавился второй индикатор обеспеченности — имущественный — в размере 40 кв. м на одного члена семьи.

— Привязка мер социальной поддержки к имущественному показателю в виде 40 квадратных метров требует повторного и внимательного рассмотрения, — заявил сегодня Фарид Мухаметшин на заседании кабинета министров РТ после представления правительством РТ прогноза социально-экономического развития на предстоящие 2020—2023 годы.

Обобщая наказы избирателей, прозвучавшие во время встреч кандидатов в депутаты парламента нового созыва, он остановился на недостатках действия нового механизма начисления субсидий малоимущим гражданам. «Меры социальной поддержки, которыми пользуются огромная категория граждан, вызвала массу, я бы даже сказал, всплеск [недовольства], — сказал он. — Это требует возвращения к этому вопросу». По его словам, главным недостатком нового механизма является отсутствие персонифицированного подхода, «конкретно к людям», а «не общего правила для всех». «Я к тому, что это просто отговорки о том, что принято постановление на базе какого-то закона, где ничего про это не написано, что должна быть привязка к имеющемуся жилью к квадратных метрах», — раскритиковал он нововведения.

Фарид Мухаметшин считает, что правительство должно вернуться к пересмотру этих правил при начислении субсидий малоимущим. «Мне кажется, что нам по силам решить эту задачу. Я с президентом на эту тему переговорил. Давайте будем собирать предложения! Вот здесь Минсоцзащиты есть, хотя и заместитель. Этот вопрос требует повторного внимательного рассмотрения», — резюмировал он.

«Реальное время» уже рассказывало, как с апреля этого года социальные субсидии стали начислять исходя не только из подушевого дохода семьи, но и из количества квадратных метров жилья, которыми она владеет. Если на одного члена семьи приходится больше 40 кв. м, то в поддержке отказывают.