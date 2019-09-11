После укусов клещей к медикам с начала года обратились более 10 тысяч татарстанцев

С начала года в Татарстане после укусов клещей за медицинской помощью обратились 10 052 человека, что на уровне среднемноголетних показателей. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом за 8 месяцев 2019 года не зарегистрировано, выявлено 27 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В целях профилактики акарицидные (противоклещевые) обработки в РТ проведены на площади 2,7 тыс. га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений площадью 604 га. Привито против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 8,4 тыс. человека, противоклещевой иммуноглобулин получили 1,8 тыс. пострадавших.

В рамках мониторинга клещей в 2019 году исследован 171 клещ из окружающей среды и 5,6 тыс. клещей, снятых с людей. Инфицированность снятых с людей клещей клещевым вирусным энцефалитом в текущем году составляет 0,05%, иксодовым клещевым боррелиозом — 21,5%.

Заражение клещевыми инфекциями может произойти при посещении эндемичных территорий в лесах, лесопарках, на садово-огородных участках, при заносе клещей в жилье на одежде, с цветами, на шерсти домашних животных, при проведении сельскохозяйственных работ.

Эндемичными по КВЭ являются 30 административных территорий республики, в том числе Казань и Набережные Челны, по иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ) — вся территория республики, напоминает управление Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, ранее стало известно, что клещи могут стать переносчиком еще одного заболевания — бабезиоза.