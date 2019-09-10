Путин уволил замглавы МИД Григория Карасина, он занимал этот пост 14 лет

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел.

Он занимал этот пост с 2005 года. Карасина сменил Евгений Иванов. Все указы размещены на официальном портале правовой информации.

По данным СМИ, Карасин может стать сенатором от Сахалина. В МИД он курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом.