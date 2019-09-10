В Башкирии замначальника колонии за взятку поспособствовал досрочному освобождению заключенного

36-летний заместитель начальника колонии ФКУ «Исправительная колония № 21 УФСИН по РБ» обвиняется в превышение должностных полномочий и в служебном подлоге.



Известно, что в апреле 2017 года замначальника, ожидая вскоре инспекторской проверки колонии, предложил одному осужденному за свой счет отремонтировать банно-прачечный комплекс. Взамен пообещал поспособствовать получению условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Осужденный согласился, попросил родственников купить необходимые стройматериалы и взялся за дело.



За ремонт заместитель начальника колонии поручил своим подчиненным удалить сведения о наложенном на осужденного взыскании, объявить ему благодарность, а также поспособствовал составлению на него положительной характеристики. В результате суд с учетом ложных сведений, представленных администрацией колонии, удовлетворил ходатайство представителя осужденного об его условно-досрочном освобождении.



— Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.