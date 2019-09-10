ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока
На площадке Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества.
Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.
Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.
В рамках сотрудничества стороны договорились об обмене опытом и распространении лучших страховых практик, об организации и расширении партнерской сети, а также проведении совместных мероприятий для предпринимателей и оказании взаимной консультационной и экспертной поддержки.
«В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», — рассказал старший вице-президент — руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.
«Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками, страховыми и юридическими компаниями — создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях», — сообщил глава АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым