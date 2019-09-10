Жириновский — Госдуме: «Завалили Казань деньгами!»

На первом пленарном заседании, которым Госдума открыла сегодня осеннюю сессию, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о бюджетной политике в отношении национальных регионов.

— Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты? Нацрегионы только защищаете. «Живи Казань, расцветай, стройте мечети до небес», средневековый мрак какой-то, мракобесие, — заявил на заседании Жириновский.

Успокаивать депутата пришлось спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

— Давайте будем корректными. Крайне важен межнациональный мир и согласие, давайте не будем делить людей по национальности и вероисповеданию, это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать. Вот такие ваши заявления как раз могут оскорбить русского человека!

Напомним, что в 2015 году после выборов Жириновский уже жаловался, что Казань собрала все бонусы, которые нужно раздать близлежащим регионам, а именно стадионы, дороги, новые объекты инфраструктуры.

