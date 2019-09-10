Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +22

Во вторник, 10 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +17°С до 22°С. В Казани днем ожидается от +19°С до 21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +17°С до 21°С.