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Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов начинают проект по поддержке предпринимателей

14:51, 09.09.2019

Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки предпринимателей, планирующих свою деятельность в моногородах.

Речь идет о совместной работе по льготному продукту Фонда развития моногородов — займ от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых, сроком до 15 лет, для которого Ак Барс Банк обеспечит гарантийную поддержку. Прием заявок МОНОГОРОДА.РФ по продукту открыт с 15 марта 2019 года.

Партнерство подразумевает продвижение информации об инвестиционном потенциале моногородов и механизмах государственной поддержки монопрофильных территорий.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

Партнерский материал
ЭкономикаБанки
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