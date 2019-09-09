Жительницы Казани оказались в рейтинге самых красивых женщин России по мнению туристов

Жительницы Казани оказались в пятерке лидеров в рейтинге самых красивых женщин России по мнению туристов, по данным опроса туристического портала «ТурСтат», приуроченного к Международному дню красоты.

Лидером рейтинга стала Москва, за которую проголосовали 23% участников опроса. На втором месте — Санкт-Петербург, жительниц этого города выбрали 10% респондентов, на третьем и четвертом — Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по 6% голосов. Казань делит пятую строчку с Екатеринбургом, Самарой и Красноярском, жительницам этих городов отдали 5% голосов. За девушек из Уфы проголосовало 4% опрошенных, говорится в исследовании компании.

В опросе, проведенном в сентябре этого года, приняли участие около 200 человек.



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