Экс-глава «Росавтодора» Роман Старовойт набрал 81,07% голосов на выборах губернатора Курской области

В Курской области на выборах губернатора с большим отрывом победил врио главы региона Роман Старовойт. Он набрал 81,07% голосов избирателей.

Такую цифру озвучил ЦИК по итогам обработки 100% голосов. На втором месте — представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем — с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии «Зеленые» Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель «Справедливой России» Николай Карцев — 3,01%, передает ТАСС.

Напомним, что Старовойт был назначен врио губернатора в 2018 году, а до этого он руководил «Росавтодором».