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Экс-глава «Росавтодора» Роман Старовойт набрал 81,07% голосов на выборах губернатора Курской области

05:19, 09.09.2019
Экс-глава «Росавтодора» Роман Старовойт набрал 81,07% голосов на выборах губернатора Курской области
Фото: realnoevremya.ru

В Курской области на выборах губернатора с большим отрывом победил врио главы региона Роман Старовойт. Он набрал 81,07% голосов избирателей.

Такую цифру озвучил ЦИК по итогам обработки 100% голосов. На втором месте — представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем — с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии «Зеленые» Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель «Справедливой России» Николай Карцев — 3,01%, передает ТАСС.

Напомним, что Старовойт был назначен врио губернатора в 2018 году, а до этого он руководил «Росавтодором».

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