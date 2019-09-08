Предприниматели проголосовали на бизнес-форуме в казанском «Байтике»

Фото: "Теория Дарвина"

Сегодня в живописном районе близ Казани на территории детского оздоровительного лагеря «Байтик» проходит бизнес-форум Алмаза Зиятдинова «Лагерь Единение». Здесь же участники нетворкинга сделали свой гражданский выбор.

На форум приехали несколько десятков предпринимателей — директоров и собственников компаний, а также руководители профильных ведомств и структур, курирующих направление поддержки малого и среднего бизнеса. В их числе — основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов, Филипп Филипп Зарубин, представляющий компанию «Федеральная юридическая служба», основатель марки одежды Party21 Шамиль Саттаров, создатель цветочной сети «ЦветыСМ» Сергей Сафин, а также и.о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей Аппарата Президента РТ Венера Камалова и руководитель АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева.

Участники бизнес-форума воспользовались возможностями системы «Мобильный избиратель», заранее написав заявление на голосование на удобном избирательном участке. После утренней зарядки представители бизнес-сообщества направились в санаторий «Крутушка», на территории которого и находится участок, где они были включены в списки избирателей.

После голосования участники форума записали коллективное видеообращение ко всем избирателям:

«Предприниматели — это люди, которые традиционно занимают активную гражданскую и общественную позицию. Мы понимаем, что от нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее и будущее нашего бизнеса. Но выбор сегодня должны сделать все — от того, насколько активно и ответственно татарстанцы подойдут к голосованию, зависит будущее всей республики», — говорится в обращении участников форума.