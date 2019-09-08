На избирательных участках в Казани развернули мини-ярмарки с продукцией самозанятых

Мини-ярмарки с продукцией самозанятых развернулись в день голосования на 20 избирательных участках в Казани. Жители города могут приобрести сувениры, домашнюю выпечку и другую продукцию самозанятых прямо на УИК.

Так, на избирательном участке, расположенном в здании гимназии №180 по проспекту Победы, 2121в, предприниматель Татьяна Цветкова продает экочипсы и пастилу собственного производства, а также сувениры ручной работы. В гимназии №8 (ул. Зорге, 1) выставлены вязаные шапки и игрушки, которые изготовила Лилия Ярмухаметова. В здании гимназии №125 (ул. Юлиуса Фучика, 147) работают два предпринимателя в статусе самозанятых: Руниза Сибагатуллина, реализующая экомешочки для хранения продуктов питания, являющиеся отличной альтернативой традиционным полиэтиленовым пакетам, и Татьяна Панфилова — она шьет стильные шапки, снуды и косынки.

Целый пул самозанятых предпринимателей представляет сегмент аксессуаров. Украшения для волос, заколки и четки делает Гульнара Галяутдинова, продукция которой продается в лицее №159 (Ноксинский спуск, 17). Предприниматель Алия Сайфутдинова изготавливает модные аксессуары для девочек; ее торговое место расположено в здании 144-й школы по адресу проспект Победы, 108. Здесь же владельцы небольших собак могут приобрести одежду для своих питомцев производства Фариды Шамсутдиновой. Гузелия Гирфанова, занимающаяся производством сувениров и аксессуаров для девочек, в день голосования работает в здании школы №175 (ул. Файзи, 8). Рядом с ней расположен прилавок с дизайнерскими плечиками от самозянятой Айгуль Галимуллиной.

В здании Кооперативного университета организовано сразу три торговых места. Кристина Косаева реализует дизайнерскую детскую одежду, которую моделирует и шьет сама. Римма Семина занимается производством мыла ручной работы. Те же, кто придерживается принципов здорового питания, смогут приобрести здесь пастилу, фруктовые и овощные чипсы торговой марки «Гранат».

