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Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

14:10, 08.09.2019
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Фото: commons.wikimedia.org/ Ken and Nyetta

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (режимный объект «Роскосмоса») задержала 14 человек, которые планировали повредить оборудование.

Сначала 7 сентября задержали двух человек, которые «прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети интернет». Затем было задержано еще 12 человек.

Всего на территорию центра в ночь на 8 сентября хотели проникнуть до 50 человек и совершить «вандальные действия по отношению к оборудованию», заявили в «Роскосмосе».

Происшествия
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