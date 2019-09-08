На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Фото: commons.wikimedia.org/ Ken and Nyetta

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (режимный объект «Роскосмоса») задержала 14 человек, которые планировали повредить оборудование.

Сначала 7 сентября задержали двух человек, которые «прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети интернет». Затем было задержано еще 12 человек.

Всего на территорию центра в ночь на 8 сентября хотели проникнуть до 50 человек и совершить «вандальные действия по отношению к оборудованию», заявили в «Роскосмосе».