Явка на выборах в Москве и Петербурге не превышает 2%

Фото: Максим Платонов

Явка избирателей на выборах в Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на 11.00 не превышает 2%.

Так, по состоянию на указанное время на выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовали 1,6% избирателей. Всего в городе работают 1944 участка. На пост губернатора претендуют Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), пишет ТАСС.

По данным «РИА Новости», на выборах в Мосгордуму на 11.00 пришли 1,36% избирателей. Всего открыто 3602 участка. Также в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.