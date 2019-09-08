Новости происшествий

09:51 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык»

08:44, 08.09.2019
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык»

Житель Техаса повредил один из символов Нью-Йорка и Уолл-стрит. Он ударил по рогу скульптуры музыкальным инструментом.

Уроженец Далласа 42-летний Тевон Варлак был задержан в субботу, сообщает телеканал ABC.

По данным местной полиции, в результате атаки правый рог быка был поврежден.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров