В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык»
Житель Техаса повредил один из символов Нью-Йорка и Уолл-стрит. Он ударил по рогу скульптуры музыкальным инструментом.
Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019
Уроженец Далласа 42-летний Тевон Варлак был задержан в субботу, сообщает телеканал ABC.
По данным местной полиции, в результате атаки правый рог быка был поврежден.
Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.Происшествия
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