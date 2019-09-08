В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык»

Житель Техаса повредил один из символов Нью-Йорка и Уолл-стрит. Он ударил по рогу скульптуры музыкальным инструментом.

Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd — Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019

Уроженец Далласа 42-летний Тевон Варлак был задержан в субботу, сообщает телеканал ABC.

По данным местной полиции, в результате атаки правый рог быка был поврежден.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.