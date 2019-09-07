Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Молдавии заявил о договоренности с Россией о снижении цен на газ

19:54, 07.09.2019
Президент Молдавии заявил о договоренности с Россией о снижении цен на газ
Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых с президентом России Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ.

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится», — сообщил глава Молдавии на своей странице в Facebook после встречи с Путиным в Москве.

Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по контракту, который истекает в 2019 году.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

ОбществоВластьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров